Хуснуллин: строительство жилья в 2024 году может начаться на 200 площадках Мариуполя

По словам вице-премьера, в новых субъектах РФ идет восстановление разрушенных домов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. 200 площадок под жилищное строительство рассматривается для начала жилищного строительства в этом году в Мариуполе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире Первого канала.

"Сейчас мы ведем подробнейший анализ всех свободных площадок и всех незавершенных, оформляем всю разрешительную градостроительную документацию. Считаем, где есть сети, к которым можно строить, и где нужно восстанавливать. Мы в одном лишь Мариуполе 200 площадок под жилищное строительство планируем развернуть в этом году", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что в новых субъектах РФ строительство за счет бюджетных средств продолжается, идет восстановление разрушенных домов. "Мы в этом году закончим все тяжело разрушенные дома. Планируем до конца года их восстановить", - отметил он.