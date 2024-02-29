В ГД заявили, что продление семейной ипотеки стабилизирует цены на новостройки

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить эту меру до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Продление программы льготной семейной ипотеки стабилизирует цены на новостройки в РФ и предоставит гражданам России и стройкомплексу долгосрочный горизонт планирования. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки с сохранением ее базовых параметров.

"Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года - на хороший, серьезный срок. Такое решение наконец-то избавит эту льготную ипотечную программу от спекуляций на ее "временном" характере, стабилизирует цены на новостройки, даст хороший горизонт планирования и нашим гражданам, и нашему стройкомплексу", - сказал ТАСС Кошелев.

Он считает, что сегодня необходимо расширять лимиты по семейной ипотеке и по другим льготным ипотечным программам для регионов России. В частности, по его словам, необходимо "увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое - с 6 млн рублей до 12 млн рублей".

"Это назревшая и востребованная мера. Увеличение лимита позволит большему количеству семей в регионах приобрести новое комфортное жилье в новостройках. Причем станут доступнее многокомнатные квартиры, а в семейной ипотеке именно они наиболее востребованы, потому что люди ориентированы на рождение и воспитание детей", - подчеркнул Кошелев.