Путин поручил предусмотреть особые условия ипотеки в малых городах

По словам президента, будут продолжены специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Необходимо предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов или регионов, где строится мало жилья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции. Отдельно поддержим проекты комплексного развития территорий под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще <...> недостаточным уровнем социально-экономического развития, там, где многие обычные наши предложения не работают. <...> Направим на данные цели дополнительно 120 млрд рублей", - сказал президент.