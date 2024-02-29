Файзуллин заявил о разработке новой программы расселения аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ добавил, что увеличение портфеля инфраструктурных кредитов не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно позволит "развивать инфраструктуру в городах страны и делать жизнь в них более комфортной"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приступило к разработке новой программы расселения аварийного жилья, для этой цели будут мобилизованы все силы. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Особенно ожидаемое решение - это запуск новой программы расселения аварийного жилья. Сегодня действующую программу досрочно уже завершили 34 региона. Всего за 10 лет переселили 1,4 млн человек из 22,5 млн кв. м аварийного жилья. Правительством при активном участии Минстроя России уже начата проработка новой программы и здесь будут мобилизованы все силы для скорейшего выполнения этой задачи", - процитировали Файзуллина в пресс-службе Минстроя РФ.

Министр добавил, что решение президента об увеличении портфеля инфраструктурных кредитов не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно позволит "развивать инфраструктуру в городах страны и делать жизнь в них более комфортной". Дополнительная поддержка проектов благоустройства населенных пунктов, о которой говорил президент, станет стимулом для активного участия граждан в выборе объектов.

Файзуллин также приветствовал решение президента о продлении программы "Семейная ипотека". "Согласно национальной цели - ежегодно свои жилищные условия должны улучшать не менее 5 млн семей, также нам необходимо выйти на ввод 120 млн кв. м жилья в год. Благодаря продлению программы до 2030 года у нас появится дополнительная возможность, чтобы построить 1 млрд кв. м жилья в стране, то есть каждый пятый метр в стране будет новым", - сказал он.