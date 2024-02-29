Карелия по новой программе должна будет расселить в 6,5 раза больше аварийных домов

На эти цели потребуется около 100 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 февраля. /ТАСС/. Карелия в рамках нового этапа программы расселения аварийного жилья, объявленного президентом во время послания Федеральному собранию, должна будет расселить 4,2 тыс. домов, что в 6,5 раза больше, чем за предыдущий период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый этап программы расселения аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

"В рамках предыдущей программы мы расселили 630 домов. С 2017 по 2021 год аварийными было признано 4,2 тыс. домов. Это много. Именно их расселением мы занимаемся сейчас. На них требуется около 100 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нескольких районах Минстрой Карелии заранее начал работу по отбору земельных участков, на которых построят дома для переселенцев. В части муниципальных образований республики местные застройщики за свой счет проектируют будущие дома. Поэтому, отметили в Минстрое Карелии, к новому этапу программы в регионе начали готовиться заблаговременно.

В министерстве также отметили, что предыдущий этап программы в Карелии завершили на два года раньше срока - в 2023 году. Тогда в новостройки и квартиры, купленные на вторичном рынке, переехали жильцы 630 аварийных домов.