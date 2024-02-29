Голикова: более 678 тыс. многодетных граждан получили выплату на погашение ипотеки

Ее размер составляет 450 тыс. рублей, сообщила вице-премьер

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Дополнительной выплатой в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей воспользовались более 678 тыс. граждан. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященном итогам реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что выплата в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года. Также президент поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки с сохранением ее базовых параметров.

"Очень хорошо, что сегодня было принято решение о продлении выплат за взятую ипотеку в 450 тыс. рублей. Мера очень востребованная. По нашим данным на 1 февраля 2024 года, с момента введения мерой воспользовались более 678 тыс. наших граждан на сумму более 300 млрд рублей. Это очень серьезные деньги и очень востребованная мера", - сказала она на площадке Международной выставки-форума "Россия".

По словам Голиковой, семейная ипотека - это также очень важная мера. "Мы вроде бы к ней привыкли, к семейной ипотеке и к 450 тыс. рублей. Все это должно было закончиться 1 июля по детям, рожденным до 31 декабря 2023 года, но теперь это будет продолжено. И важно, что до 2030 года - это очень важный период времени, когда люди могут планировать, в том числе планировать свои расходы. Это всегда важно для семьи, потому что когда продлеваются какие-то меры на год - на это невозможно среагировать. А здесь президент принял очень серьезные, сильные решения, которые будут поддержаны", - заключила она.