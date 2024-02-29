Незаконно приватизированные земельные участки ЛНР отдадут под строительство жилья

Всего в регионе подобрано 120 земельных участков для застройки

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Земельные участки Луганской Народной Республики, которые при Украине были незаконно приватизированы, будут использовать для строительства жилья, сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Игорь Жарков.

"Мы сейчас работаем в части тех земельных участков, которые еще при власти Украины были розданы непонятным юридическим лицам. Прорабатываем механизм отчуждения этих земельных участков в законном порядке для того, чтобы их вовлекать в жилищное строительство", - сказал Жарков.

Первые девять застройщиков, ставшие участниками СЭЗ, уже приступили к работе на территории ЛНР. Всего в Луганской Народной Республике подобрано 120 земельных участков для строительства жилья, 89 из них займут многоэтажки, 31 - частные дома. Общий градостроительный потенциал ЛНР оценивается в 1,301 млн кв. м.