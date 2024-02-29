В Марий Эл заявили о необходимости более 8 млрд рублей для расселения аварийного жилья

По состоянию на 1 января 2024 года, в регионе 570 аварийных домов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Более 8 млрд рублей необходимо Марий Эл для расселения аварийного жилья. Об этом ТАСС после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"По состоянию на 1 января 2024 года, общий объем аварийного жилья составляет 138 тыс. кв. м, 570 многоквартирных домов. Для расселения данного аварийного жилищного фонда необходимо финансирование более 8 млрд рублей", - сказал он.

Зайцев отметил, что республика досрочно завершила реализацию первого этапа программы национального проекта "Жилье и городская среда".

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству запустить новую программу расселения аварийного жилья.