ЦБ РФ ужесточил требования к ипотеке для закредитованных заемщиков

В Банке России также отметили, что широкое использование льготных программ на новостройки привело к значительному росту цен на первичном рынке

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России повысил для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выдаваемым закредитованным заемщикам.

При показателе долговой нагрузки заемщика выше 80% и первоначальном взносе 10-15% надбавка теперь составляет 9 (ранее - 6), при взносе 15-20% - 8 (ранее - 4), при взносе 20-30% - 7 (ранее - 3), при взносе 30-50% - 6 (ранее - 2), а при первоначальном взносе от 50% надбавка к коэффициенту риска будет 5 (ранее - 1).

Среди причин повышения Банк России называл существенное ухудшение стандартов кредитования на рынке ипотеки на фоне быстрого роста кредитования. Так, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных выдач, пояснял регулятор.

В Банке России отмечали, что широкое использование льготных программ на новостройки привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка. Так, разница в ценах в среднем по стране достигла 42%. При этом если заемщику потребуется продать заложенное жилье, его цена окажется существенно ниже, чем при покупке, и может не покрыть величину долга заемщика в случае низкого первоначального взноса, указывали в ЦБ.

О возможных смягчениях

Повышение макропруденциальных надбавок будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки, считают в ЦБ.

В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке, подчеркивал регулятор.