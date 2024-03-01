ЦБ создаст комитет по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта

Регулятор предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время создаст комитет по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта, сообщил регулятор.

"Банк России в ближайшее время планирует завершить работу по созданию комитета по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов", - сообщил ЦБ.

Также Банк России сообщил, что планирует обсудить с правительством возможности внесения в правила выдачи ипотеки с господдержкой изменений, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно. Это защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

Регулятор также предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия.

"Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей. Некоторые банки совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве. Банк от использования этих средств получает дополнительную доходность, часть которой может отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства. Застройщик может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж", - отмечает ЦБ.