В Чехии разблокировали замороженные ранее четыре объекта недвижимости РФ

В список замороженных объектов российской недвижимости эти здания попали вследствие "технической оплошности"

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Чехия разблокировала четыре принадлежащие РФ объекта недвижимости. Ранее их заморозили в рамках национальных санкций. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Согласно порталу, были разблокированы четыре здания в Праге. Это единичный случай в республике.

В список замороженных объектов российской недвижимости эти здания попали вследствие "технической оплошности". По данным seznam.cz, дома подпадают под действие существующего международного договора и поэтому не могут быть заморожены.

В Чехии заблокировано около 70 объектов российской государственной недвижимости. Они находятся главным образом в Праге, Центральночешском крае и городе Карловы Вары на западе страны. Чехия, как отмечают местные СМИ, имеет в России значительно меньше имущества, чем РФ в республике.

Чехия в ноябре 2023 года внесла в санкционный список российское ФГУП "Госзагрансобственность". Предприятие, входящее в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в Чехии.