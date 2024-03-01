Во Владимирской области восстановят права около 750 дольщиков в течение трех лет

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства области получил на эти цели более 373 млн рублей

ТАСС, 1 марта. Более 370 млн рублей направят в течение трех лет на восстановление прав порядка 750 жителей Владимирской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По предложению губернатора Александра Авдеева депутаты Законодательного собрания внесли изменения в областной бюджет 2024-2026 годов. <…> Одна из важных статей новых расходов - финансирование достройки домов для пострадавших дольщиков. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Владимирской области получил на эти цели более 373 млн рублей на три года", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном правительстве, квартиры смогут получить порядка 750 человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В первую очередь речь идет о завершении строительства многоквартирного дома во Владимире по адресу ул. Верхняя Дуброва, 32-В, застройщика которого арбитражный суд Владимирской области признал банкротом. Помимо принятия нормативной правовой базы, в 2024 году планируется завершить процедуру передачи имущества и обязательств застройщика региональному Фонду, разработать проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу, получить разрешение на строительство. "В 2025 году предполагается начать строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию и передача квартир гражданам запланированы на 2026 год", - добавили в пресс-службе.