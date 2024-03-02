В Хабаровском крае дальневосточная ипотека привлекла 60 млрд рублей за три года

По словам губернатора региона Михаила Дегтярева, всего удовлетворили 13 тыс. заявок

СИРИУС, /Федеральная территория/. 2 марта. /ТАСС/. Более 13 тыс. заявок по "дальневосточной ипотеке" удовлетворено за три года действия программы в Хабаровском крае, одном из самых крупных по площади регионов в России. Привлечено 60 млрд рублей, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"13 тыс. заявок было удовлетворено, в деньгах за три года привлечено 60 млрд рублей", - сказал губернатор.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Дегтярев сообщил журналистам, что не так давно ипотека расширена на работников военно-промышленного комплекса. "Много таких уникальных решений [по развитию Дальнего Востока] было принято, которые теперь в соответствии с недавно прозвучавшем посланием президента Федеральному собранию, будут тиражироваться на всю страну. Поэтому мы как пилот тестируем уникальные решения, которые для нашей страны являются прорывными", - отметил Дегтярев.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. В ВФМ-2024 принимают участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тыс. иностранных участников. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.