В Москве новое жилье получили более 3,5 тыс. человек в феврале в рамках реновации

Больше всего договоров в феврале заключили жители районов Метрогородок - 437 москвичей, Коньково - 360 горожан и 301 человек в Кузьминках

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек получили новые квартиры в 115 новостройках в рамках реализации программы реновации в Москве за февраль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Правообладателями современных квартир в 115 новостройках в феврале стали свыше 3,5 тыс. жителей 183 старых домов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Всего с начала этого года жилье по программе реновации получили уже более 6,4 тыс. москвичей", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

По его словам, больше всего договоров в феврале заключили жители районов Метрогородок - 437 москвичей, Коньково - 360 горожан и 301 человек в Кузьминках. В Можайском районе правообладателями стали 207 человек и 193 - в Дмитровском.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что сегодня строительство новых домов по программе реновации развернуто во всех административных округах Москвы.

"Наибольшее количество жилья по программе реновации возводится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах - 44, 42 и 30 домов соответственно", - пояснил он.

Как уточнил глава департамента, по программе реновации в городе с начала 2024 года переданы под заселение четыре дома общей площадью квартир более 43 тыс. кв. м.