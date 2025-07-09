В Москве число переуступок прав на юрлиц в новостройках снизилось на 30,6%

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в столице за последние пять лет количество регистраций по таким договорам в январе-мае снижается в среднем на 18,5%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число переуступок прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) на юридических лиц в Москве сократилось в январе-мае 2025 года на 30,6%, до 2,8 тыс. по сравнению с 2024 годом, когда было 4,04 тыс. договоров. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В январе-мае 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 2 807 договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве. По сравнению с результатом пяти месяцев 2024 года (4 042) данный показатель снизился на 30,6%, а к аналогичному периоду 2023 года (5 408) число таких сделок сократилось на 48,1%", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в столице за последние пять лет количество регистраций по таким договорам в январе-мае снижается в среднем на 18,5%. "Для сравнения, если в январе-мае 2021-2023 гг. на них приходилось порядка 8% от всех регистраций, то в 2024-2025 гг. только 2% и 3,5% соответственно", - приводятся в сообщении его слова.

Аналогичная динамика прослеживается по итогам мая 2025 года, когда было оформлено 489 договоров об уступке прав требования по ДДУ, что на 37,2% уступает результату за аналогичный месяц 2024 года (778), а по сравнению с маем 2023-го (1 349) показатель уменьшился на 63,8%.