Эксперт Калинин: выделенные средства на промышленную ипотеку могут увеличить

Президент "Опоры России" отметил, что речь идет о втором полугодии 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Выделяемые на промышленную ипотеку средства могут быть существенно увеличены во втором полугодии 2025 года. Такое мнение выразил журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Прирост производственных компаний в сфере промышленности идет в среднем выше, причем где-то в полтора раза выше, чем в ряде других отраслей. Для этого созданы определенные условия. Государством введены пониженные страховые взносы. <…> По нашему предложению, я думаю, что в этом году средства, которые выделены на промышленную ипотеку, они будут существенно увеличены", - сказал он.

Кроме того, существуют различные льготные кредитования в сфере промышленности, которые в этот момент сохранились. "Вместе с тем ставятся очень серьезные, амбициозные задачи. Достижение, во-первых, технологического суверенитета в ряде отраслей. Кроме того, экономика предложения - это, прежде всего, производить больше товаров и услуг самим. И задачи это достаточно сложные", - отметил он.

Программа "Промышленная ипотека" была инициирована руководством Московской области, а в конце 2022 года по поручению президента РФ принята на федеральном уровне. В 2024 году на программу промышленной ипотеки было выделено 2,3 млрд рублей. Максимальная сумма кредита в рамках промышленной ипотеки составляет 500 млн рублей, а срок льготного кредитования - до семи лет.

Программа промышленной ипотеки направлена на поддержку промышленных предприятий и технологических компаний путем предоставления льготных кредитов на приобретение недвижимости для осуществления промышленного производства.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.