Минфин изучает механизмы ограничения инвестиционных покупок ипотечного жилья

В министерстве согласны, что льготная ипотека в первую очередь должна помогать тем, кто в ней больше всего нуждается

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин РФ готов проработать механизмы ограничивающие инвестиционные покупки ипотечного жилья, которые не затронут переезжающих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Минфин согласен, что льготная ипотека в первую очередь должна помогать тем, кто в ней больше всего нуждается. Не секрет, что льготные программы зачастую стали использовать для покупки квартиры в инвестиционных целях. Наиболее часто такие квартиры покупают в других регионах. Поэтому необходимо выработать механизм, который ограничит возможность покупки недвижимости в инвестиционных целях, но при этом не будет ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион", - рассказали в пресс-службе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усовершенствовать механизм выдачи семейной ипотеки, чтобы она выдавалась на приобретение или строительство жилья только на территории региона, в котором зарегистрирован заемщик.

В пресс-службе Минфина отметили, что предлагается ввести для получателей льготной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. А также в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке установить обязанность не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости.

В случае, если данные предложения согласует правительство РФ, будут внесены соответствующие изменения, указали в пресс-службе.