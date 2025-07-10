В Мурманской области выросло число новостроек, подходящих для "Арктической ипотеки"

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что программой воспользовались более 1 тыс. семей

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Количество строящихся жилых домов в Мурманской области, подходящих под условия "Арктической ипотеки", стало больше после увеличения Минстроем РФ стоимости 1 кв. м жилья в регионе до 139 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Стоимость "квадрата" жилья для "Арктической ипотеки" не должна превышать стоимости 1 кв. м, утвержденной для региона Минстроем РФ, что уменьшает количество доступного для льготной ипотеки жилья. На первый квартал 2025 года в Мурманской области самые высокие цены "квадрата" были установлены в областном центре и городе-курорте Кировске - около 113 тыс. рублей.

"Арктическая ипотека" стала еще доступнее для наших северян. Минстрой РФ утвердил среднюю стоимость 1 кв. м жилья для Мурманской области - 139 149 рублей. Это значит, что теперь под 2% можно купить намного больше квартир в строящихся в регионе домах", - написал Чибис в Telegram-канале.

Он добавил, что в Мурманской области под 2% можно купить первичное и вторичное жилье в моногородах и селах, а также построить дом или купить участок. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификат региональной программы субсидирования жилищного строительства "Свой дом в Арктике".

"Всего в регионе строим 20 многоквартирных домов. Порядка 4 тыс. квартир в них или 80% доступны для покупки. Спасибо президенту РФ, что поддержал нашу инициативу о распространении льготной ипотеки на Арктику. Уже более 1 тыс. семей воспользовались программой", - написал Чибис.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.