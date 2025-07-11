"Домклик" и Фонд реновации Москвы начали технологическое сотрудничество

Сотрудничество предполагает обмен опытом и совместную работу над научно-техническими и организационными инновациями

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Домклик" и Московский фонд реновации жилой застройки ("Фонд реновации") заключили соглашение о технологическом сотрудничестве и обмене опытом в области цифровой трансформации. Об этом говорится в сообщении "Домклик" Сбербанка.

"Домклик" и Московский фонд реновации жилой застройки ("Фонд реновации") заключили соглашение о технологическом сотрудничестве и обмене опытом в области цифровой трансформации", - отмечается в сообщении.

Сотрудничество предполагает обмен опытом и совместную работу над научно-техническими и организационными инновациями для комфорта горожан.

"Наше партнерство открывает новые горизонты возможностей на рынке недвижимости, создавая цифровые инструменты, которые меняют повседневность жителей Москвы к лучшему. Вместе мы делаем еще один шаг навстречу городу будущего - интеллектуальному пространству, где технологии работают ради блага каждого горожанина", - приводятся в сообщении слова директора департамента "Домклик" Алексея Лейпи.