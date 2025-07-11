Право на IT-ипотеку в 2025 году получили вдвое больше компаний

Для IT-ипотеки согласие на раскрытие налоговой тайны нужно было подать не позднее 20 мая, напомнили в Минцифры

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число компаний, имеющих право на IT-ипотеку для сотрудников, в 2025 году выросло большее чем вдвое, сообщили в Минцифры РФ. В перечне компаний сейчас уже более 6 тыс. позиций.

"В 2025 году число компаний, включенных в перечень для участия в программе IT-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций - теперь еще больше специалистов смогут воспользоваться льготой", - поделились в министерстве.

Для IT-ипотеки согласие на раскрытие налоговой тайны нужно было подать не позднее 20 мая, напомнили в Минцифры. Следующее обновление списка компаний ожидается после 25 сентября, согласие, соответственно, нужно подать не позднее 20 сентября.