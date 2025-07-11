В России свыше 2,2 тыс. объектов в рамках модернизации ЖКХ ввели с 2022 года

Вице-премьер РФ отметил, что это 3,4 тыс. км инженерных сетей и 273 площадных объекта

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. объектов сферы ЖКХ по программам модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов ввели в эксплуатацию в регионах РФ с 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Всего с 2022 года по этим программам в регионах ввели в эксплуатацию 2 225 объектов сферы ЖКХ. Это 3,4 тыс. км инженерных сетей и 273 площадных объекта - очистные сооружения, котельные, центральные тепловые пункты и так далее. В этом году стартовал федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Модернизация коммунальной инфраструктуры в регионах РФ продолжается по программам с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и субсидий из федерального бюджета. Программы курирует Минстрой, оператором выступает Фонд развития территорий (ФРТ). По поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 года на эти цели предусмотрено направить 4,5 млрд рублей, отметил Хуснуллин. Задача заключается в наращивании внебюджетного финансирования, что обозначено в подписанных субъектами с Минстроем меморандумах. Меры направлены на решение проблем в отрасли и обеспечение россиян качественными коммунальными услугами, заключил он.

Отмечается, что по программам ФРТ больше всего работ выполнено в сфере теплоснабжения: введено 1,4 тыс. км тепловых сетей и 230 площадных объектов. На втором месте - работы по модернизации сферы водоснабжения: было обновлено 1,7 тыс. км водопроводных сетей и введено 15 площадных объектов. Также проведены работы по модернизации 351 км сетей водоотведения и 28 объектов этой сферы.

По словам генерального директора ФРТ Василия Купызина, в первом полугодии 2025 года в регионах ввели в эксплуатацию 10 объектов производственного назначения. Работы на объектах сферы ЖКХ продолжаются, добавил он.