Срок строительства ИЖС по льготной ипотеке увеличат вдвое

Так, сроки продлеваются с 12 до 24 месяцев

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России согласовало решение, которое позволяет увеличить с 12 до 24 месяцев срок строительства ИЖС по льготной ипотеке. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Так, в Минфин поступали многочисленные обращения граждан, которые не успевали построить или ввести в эксплуатацию жилой дом. Поднявшаяся ставка в соответствии с условиями программы приводила к повышенным ежемесячным платежам для граждан, констатировали в министерстве.

"Вступили в силу изменения в программе "Льготная ипотека", предусматривающие продление до 24 месяцев предельного срока строительства жилого дома. Правительство РФ согласовало решение, которое позволит гражданам в более комфортные сроки успеть достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом, а также вернуться к льготной процентной ставке по кредиту в случаях, когда она ранее повышалась до рыночной, если граждане не успевали достроить жилье в течение 12 месяцев. Решение подготовлено Минфином для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Госдуме заявил, что Минфин может увеличить срок строительства в рамках льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с 12 до 24 месяцев.