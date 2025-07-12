В ОП рассказали об оформлении перепланировки квартир по новым правилам

Для того, чтобы подать документы через "Госуслуги", необходимо зайти на портал и подать заявку на перепланировку

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители всех регионов России с этого года могут узаконить перепланировку квартир без суда, сделать это можно через портал госуслуг. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Собеседник агентства напомнил, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в правила перепланировки квартир. Внесенные поправки упрощают процедуру узаконивания изменений.

"В настоящее время можно узаконить перепланировку без суда для всех субъектов РФ, раньше это было доступно только для Москвы. А также теперь можно подать документы через портал госуслуг. Копии поданных документов, включая проект перепланировки, направляются автоматически в Росреестр", - пояснил эксперт.

Для того, чтобы подать документы через "Госуслуги", необходимо зайти на портал и подать заявку на перепланировку. В случае, если собственников несколько - подается коллективное заявление, уточнил эксперт. Далее нужно приложить все необходимые документы, их перечень подробно указан на портале госуслуг. После этого нужно оплатить госпошлину, ее сумма составляет от 2 тыс. рублей в зависимости от региона. Срок рассмотрения заявки - 15 рабочих дней.

"После того, как прошел этап согласования, вы проводите ремонт так, как указали в заявке на перепланировку. После ремонта вы подаете заявление на согласование акта завершения работ на портале госуслуг. Если все соответствует проекту, то выдают акт ввода в эксплуатацию", - рассказал Машаров.

Полученный акт надо отправить в Росреестр для изменения данных в ЕГРН и затем для подтверждения внесения изменений заказать выписку из ЕГРН с обновленными данными, подытожил собеседник агентства.