Миронов считает недопустимым запрет на ипотеку не по месту регистрации

По словам председателя партии "Справедливая Россия - За правду", при рыночных ставках семейная ипотека - это единственный шанс приобрести жилье

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детские сады, школы, поликлиники и рабочие места необходимы для того, чтобы семьи оставались в регионах, ограничивать возможность оформления семейной ипотеки только регионом прописки недопустимо. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Ранее в СМИ сообщалось, что запрет на оформление семейной ипотеки не по региону регистрации заемщика может заработать уже в первом квартале 2026 года.

"Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в "ипотечных крепостных". Я также считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства. <…> Для того, чтобы семьи не уезжали из родных мест, нужно не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, и возможности работать и зарабатывать. Нужно развивать социальную инфраструктуру и промышленность", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, при рыночных ставках семейная ипотека - это единственный шанс приобрести жилье. "В том числе для семей, которые переезжают в крупные города, причем не от хорошей жизни на малой родине. Лишать граждан таких возможностей, по сути "закрепощать" заемщиков - недопустимо", - полагает депутат.

Председатель партии добавил, что сторонники идеи указывают на несоответствие программы семейной ипотеки задачам пространственного развития страны, так как половина квартир приобретается в столичных регионах. "Для развития территорий есть другие программы - дальневосточная, арктическая ипотека. Главная цель семейной программы - доступное жилье для всех семей с детьми, независимо от прописки", - подчеркнул Миронов.