В ОП предложили ужесточить перевод средств с эскроу-счетов застройщикам

В законе отсутствует норма, устанавливающая срок выдачи ключей после ввода дома в эксплуатацию, подчеркнул член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Законодательство по переводу средств с эскроу-счетов застройщикам следует ужесточить, чтобы усилить ответственность последних перед дольщиками и избежать ситуаций, когда после сдачи дома жить в нем люди не могут, а деньги застройщик уже получил. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт пояснил, что согласно действующему законодательству средства с эскроу-счета переводятся застройщику не позднее, чем через 10 дней после того, как он предоставит банку документы о разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Вместо документов застройщик также может предоставить банку сведения о размещении в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) разрешения на ввод недвижимости в эксплуатацию.

"В основном граждане понимают это так, что разрешение на ввод в эксплуатацию МКД (многоквартирного дома - прим. ТАСС) и сдача ключей равнозначные понятия. Однако это не так", - уточнил Машаров.

По его словам, в законе отсутствует норма, устанавливающая срок выдачи ключей после ввода дома в эксплуатацию. Однако застройщик обязан передать квартиру в срок, указанный в договоре долевого участия (ДДУ). Если срок нарушен, гражданин вправе требовать неустойку, но до конца 2025 года действует мораторий на взыскание неустойки с застройщика.

"С целью снятия социальной напряженности и ужесточения ответственности застройщиков перед дольщиками считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство по условию перевода средств с эскроу-счетов после подписания акта-приема передачи недвижимого имущества", - заявил Машаров.

Многие дольщики, отметил он, проживают в арендованном жилье и помимо аренды платят еще ипотеку за квартиру, взятую по ДДУ. "При этом фактически после сдачи МКД в эксплуатацию пользоваться квартирой дольщики не могут, а денежные средства с эскроу-счета уже переведены застройщику", - резюмировал собеседник агентства.