Более 16 тыс. частных домов ввели в России с помощью механизма эскроу-счетов

Эскроу-счета гарантируют защиту средств дольщиков на всех этапах строительства, отметил вице-премьер страны

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Число частных домов, построенных с использованием счетов эскроу, превысило 16 тыс., говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"С 1 марта 2025 года в России действует закон, регулирующий применение эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот механизм обеспечивает защиту средств граждан от недобросовестных подрядчиков и повышает надежность сделок при возведении частных домов. Так, на сегодняшний день количество частных домов, при строительстве которых использован данный механизм, превысило 16 тыс.", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что эскроу-счета гарантируют защиту средств дольщиков на всех этапах строительства. Покупатели получают уверенность, что их деньги перейдут подрядчику лишь после завершения строительства. Это означает, что в случае срыва сроков или других нарушений граждане смогут вернуть свои вложения.

Также растет количество строительных компаний, готовых к работе с эскроу при строительстве частных домов. По данным ДОМ.РФ, число таких подрядчиков выросло более чем в 2,5 раза - с 1,8 тыс. на 1 марта до 4,7 тыс. компаний на текущий момент.