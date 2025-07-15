В Приморье перевыполнили план по вводу нового жилья на 77%

Показатель составил 672,8 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты в Приморье перевыполнили план по вводу жилья в первом полугодии 2025 года на 77%. Всего ввели в эксплуатацию 672,8 тыс. кв. м жилья, при плане в 380 кв. м, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Приморский край находится в "зеленой зоне" по показателю ввода жилья национального проекта "Инфраструктура для жизни". По итогам первого полугодия 2025 года, введено в эксплуатацию 672,8 тыс. кв. м жилья, при плановом показателе - 380 тыс. кв. м, что означает перевыполнение плана на 77%", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что отставание остается - на 13% от уровня ввода жилья в 2024 году. Однако показатель отставания значительно снизился во втором квартале 2025 года.

"Плановый показатель ввода жилья в эксплуатацию на 2025 год составляет 1 304 тыс. кв. м, в том числе 661 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 643 тыс. кв. м в индивидуальных жилых домах. План ввода по многоквартирным домам сегодня реализован на 43%, по индивидуальному жилищному строительству план ввода обеспечен на 61%. Мы контролируем показатели ввода жилья в эксплуатацию в целях исполнения нацпроекта", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморского края Ольги Иванниковой.