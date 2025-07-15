По данным Росстата, за этот период 2025 года в РФ введено на 2,3% меньше жилья, чем за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ввод жилья в России в январе-июне 2025 года, по данным Росстата, показал снижение на 2,3% к 2024 году, составив 52,2 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

"Получили данные Росстата по вводу жилья за полгода. С января по июнь введено 52,2 млн кв. м. Видим небольшое снижение к прошлому году. Стройотрасль действительно столкнулась с рядом вызовов", - отметил зампред правительства.

По данным Росстата, за первое полугодие 2025 года в РФ введено на 2,3% меньше жилья (52,2 млн кв. м), чем за аналогичный период 2024 года - 53,4 млн кв. м. В июне 2025 года было введено 7,5 тыс. кв. м жилья, что на 29% меньше июня 2024-го (9,7 млн кв. м).

Хуснуллин напомнил, что в предыдущие годы объемы строительства росли и достигали рекордных показателей, что дало хороший задел. Сейчас градостроительный потенциал РФ составляет более 460 млн кв. м, что соответствует показателю 2024 года. Однако наблюдается снижение выдачи новых разрешений на строительство и в целом охлаждение на рынке. Правительство продолжает мониторинг ситуации и работу над предложениями по ее стабилизации, подчеркнул он.

"Главная задача - обеспечить завершение строительства жилья, чтобы люди гарантированно получили свои квартиры. Кроме того, важно сохранить темпы и обеспечить запуск новых проектов", - добавил вице-премьер.