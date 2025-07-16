За эти деньги предлагают пентхаус с террасами в доме на закрытой территории в Замоскворечье

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли 4 млн рублей в месяц, тогда как год назад максимальная ставка составляла 3 млн рублей в месяц. При этом из первой сотни самых дорогих квартир столицы исчезли варианты дешевле 1 млн рублей в месяц, сообщили ТАСС аналитики агентства "Intermark Аренда".

"За год средние цены в первой сотне самых дорогих столичных квартир в аренду выросли на 12%, достигнув средней ставки 1 580 400 руб. в месяц. Впервые из "Золотой сотни" исчезли варианты квартир дешевле 1 млн рублей. Самая дорогая квартира в аренду в Москве сдается за 4 млн рублей в месяц", - рассказали в агентстве.

Как уточнили аналитики, за 4 млн рублей в месяц можно арендовать пентхаус с террасами в доме на закрытой территории в Замоскворечье. В 2024 году по итогам первого полугодия максимальная стоимость аренды жилья в Москве оценивалась в 3 млн рублей в месяц. Средняя площадь самых дорогих квартир в аренду за год не изменилась и составила 270 кв. м.

Согласно исследованию, предложение в первой сотне самых дорогих квартир в Москве за последний год обновилось на 54%. Больше всего жилья из рейтинга находится в локациях Арбат-Кропоткинская (32%), Фрунзенская (14%) и Краснопресненская (10%). Самым дорогим районом для аренды остаются Хамовники, а половина квартир из первой десятки рейтинга распложена в районе Арбат-Кропоткинская. Средние бюджеты здесь начинаются от 2,5 млн рублей в месяц.

Элитные арендаторы

Как рассказали в агентстве, основную долю арендаторов жилья из первой сотни составляют москвичи, за ними следуют жители Санкт-Петербурга, иностранцев мало. "Если мы говорим про спрос на элитные квартиры из топ-100 со стороны выходцев иностранных государств, то это объекты, которые арендуют уже под высший дипломатический персонал. По большей части, сегодня такие квартиры интересны представителям арабских стран", - рассказала ТАСС генеральный директор "Intermark Аренда" Елена Куликова.