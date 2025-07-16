Еще одним механизмом, который позволяет обеспечить жилье инфраструктурой, является КРТ, отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства ввели в эксплуатацию в РФ к настоящему времени благодаря инструментам инфраструктурного меню, всего к введению планируется 3 тыс. объектов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая в Госдуме в ходе правительственного часа.

"Есть действующие инструменты инфраструктурного меню в рамках механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, инфраструктурных облигаций, заемных средств. Запланирована реализация более 3 тыс. объектов, и на текущий момент завершено уже 1 788 таких объектов", - сказал министр.

По его словам, еще одним механизмом, который позволяет обеспечить жилье инфраструктурой, является КРТ, закон о нем был принят в конце 2020 года и успешно реализуется в большинстве регионов России, добавил Файзуллин.