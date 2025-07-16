В Арктике могут появиться новые льготные категории граждан в рамках ипотеки

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что льготные категории также могут расширить на территории ДФО и новых регионов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новые льготные категории граждан могут появиться в Арктике и Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в рамках расширения льготных ипотечных программ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая в Госдуме в ходе правительственного часа.

"В рамках донастройки (ипотечных программ - прим. ТАСС), которую мы с министерством финансов отрабатываем, есть предложения по возможности расширения льготных категорий на территории Арктики, ДФО и новых регионов. Я думаю, что в ближайшее время мы соответствующие предложения сформулируем совместно", - сказал Файзуллин.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.