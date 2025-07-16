Народный фронт, в частности, инициировал предоставление гражданам возможности устанавливать самозапрет на сделки с их имуществом, а также назначать доверенное лицо, без участия которого сделки не будут возможны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Народный фронт предложил для предотвращения мошенничества при операциях с недвижимостью ввести механизм самозапрета на сделки, возможность назначения доверенного лица и усиление контроля со стороны регистрирующих органов. Такие меры содержатся в докладе (есть в распоряжении ТАСС), направленном президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову.

"Особую обеспокоенность вызывает рост числа случаев, когда граждане под влиянием мошенников совершают действия по продаже недвижимости", - указывается в документе. В качестве решений предлагается "предоставить гражданам возможность устанавливать самозапрет на сделки с их имуществом, а также назначать доверенное лицо, без участия которого сделки не будут возможны".

Также предлагается усилить проверку операций со стороны органов, осуществляющих государственную регистрацию прав.

Ранее Путин рекомендовал Народному фронту провести мониторинг, чтобы выявить проблемы в защите граждан от мошенничества с использованием цифровых технологий, и передать итоги в Генпрокуратуру до 1 июля. В связи с этим президентское движение в феврале - июне этого года провело онлайн-опрос, в котором приняли участие 17,5 тыс. человек из всех регионов страны.