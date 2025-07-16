Законом сокращается до трех месяцев срок, по истечении которого уполномоченный орган может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на бесхозяйную вещь

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возможности уполномоченных органов оформить в собственность бесхозяйные объекты ЖКХ, автомобильные дороги и объекты гражданской обороны спустя три месяца после постановки объекта на учет.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных в марте и принят в первом чтении в июне. Изменения коснутся ст. 225 Гражданского кодекса РФ.

Законом сокращается до трех месяцев срок, по истечении которого уполномоченный орган может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на бесхозяйную вещь в том случае, если она является объектом, необходимым для обеспечения тепловой и электрической энергией, водой, газом, для водоотведения, гидротехническим сооружением, автомобильной дорогой или объектом гражданской обороны. При этом в суд о признании права собственности на бесхозяйный линейный объект по истечении трех месяцев с постановки его на учет также смогут обратиться лица, обязанные осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов.

Согласно действующему закону, уполномоченный орган может обратиться в суд с требованием признания собственности по истечении года со дня постановки на учет бесхозяйной недвижимой вещи, а в случае постановки на учет линейного объекта - по истечении трех месяцев.

Как отмечается в пояснительной записке, возможность скорейшего принятия в собственность особенно важна в отношении бесхозяйных объектов, предназначенных для обеспечения населения тепловой и электрической энергией, водой, газом, для водоотведения. "Предусмотренный в настоящее время срок один год, по истечении которого у уполномоченного органа возникает право на обращение в суд, является чрезмерным, затрудняет принятие срочных и неотложных мер в части сохранения такого бесхозяйного имущества", - говорится в документе.