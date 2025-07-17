Директор по развитию - руководитель проектного офиса НОСТРОЙ Елена Парикова сообщила, что без всех этих профессий в будущем строительство не будет развиваться так, как нужно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Перечень из 20 отсутствующий профессий среднего профессионального образования (СПО), необходимых для строительной отрасли, подготовили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) в рамках реализации концепции подготовки кадров до 2035 года. Об этом сообщила директор по развитию - руководитель проектного офиса НОСТРОЙ Елена Парикова.

"Мы совместно с партнерами подготовили предложение по актуализации перечня специальностей и профессий среднего профессионального образования и вывели топ 20 профессий, которые востребованы или будут востребованы на рынке до 2035 года, но обучения по ним не осуществляется <...> НОСТРОЙ предлагает вести подготовку специалистов по направлениям монтажник модульных домов/производству каркасных модульных домов и монтажник легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Этих профессий пока нет ", - сказала Парикова в ходе пленарного заседания "Рынок ИЖС. Новые меры господдержки, вызовы и возможности".

В перечень предлагаемых специальностей, который имеется в распоряжении ТАСС, также входят мастер по эксплуатации строительного принтера, монтажник/наладчик системы "Умный дом", организация эксплуатации лифтового оборудования, восстановление первозданного облика природы на постиндустриальной территории и другие. По словам Париковой, без всех этих профессий в ближайшем будущем строительство не будет развиваться так, как нужно.

Инициатива подготовлена в рамках исполнения пункта 2.3 плана мероприятий дорожной карты по реализации Концепции подготовки кадров в стройотрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ до 2035 года, которую подписал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в феврале этого года.

Как сообщалось ранее, документ разработал Минстрой в сотрудничестве с Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда и отраслевым сообществом. Он охватывает все этапы подготовки кадров отрасли и будет способствовать выполнению показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В рамках дорожной карты планируется развивать взаимодействие между образовательными организациями и отраслевыми компаниями. Зампред правительства отмечал, что рассчитывает в течение следующих шести лет привлечь в отрасль свыше 850 тыс. молодых специалистов с различными квалификациями.