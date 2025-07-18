По данным ДОМ.РФ, за этот период выдали 33 тыс. новых кредитов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Выдача ипотеки на ИЖС и покупку индивидуальных домов в РФ по итогам первого полугодия снизилась до 33 тыс. новых кредитов, что на 75% меньше аналогичного периода 2024 года в натуральном выражении и на 69% меньше - в денежном - 179 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"По итогам первого полугодия выдача ипотеки на ИЖС и покупку частных домов составила 33 тыс. новых кредитов (-75% к 6 мес. 2024 г.) на 179 млрд руб. (-69%). За первое полугодие 2024 года на эти цели было выдано 136 тыс. ипотечных кредитов на 587 млрд руб." - отмечается в сообщении.

За январь-июнь этого года 97% объема ипотеки на ИЖС выдавалось на строительство по индивидуальным договорам с подрядчиками, что на 40 п.п. больше, чем в первом полугодии прошлого года. В июне банки предоставили 9 тыс. новых кредитов на частные дома (+22% к маю этого года) на 45 млрд рублей (+14%), в том числе на ИЖС - 3 тыс. кредитов (+19% к маю) на 19 млрд рублей (+8%). Аналитики объясняют снижение высокими рыночными ставками и окончанием массовой господдержки.

Более 98% кредитов на ИЖС выдавались по льготным программам. Наибольшим спросом пользовалась "Семейная ипотека" - 78% от всех кредитов, выдача по которой увеличилась на 16% за месяц, до 2,4 тыс. кредитов.

Как сообщалось ранее, федеральный закон № 186-ФЗ о внедрении механизма счетов эскроу при строительстве частных жилых домов по договорам строительного подряда вступил в силу с 1 марта 2025 года. Согласно закону денежные средства граждан на этапе строительства частных домов будут находиться на счете эскроу и станут доступны подрядчику только после регистрации права собственности на дом заказчиком.