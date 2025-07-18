Остался вопрос по требованиям пожарной безопасности в здании, указал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дорожная карта по нормативам строительства из деревянных конструкций практически готова, в разработке остался вопрос свода правил по требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

"Что касается строительства объектов из деревянных конструкций. <…> У нас дорожная карта по нормативам выполнена практически полностью. Остался один вопрос по требованиям пожарной безопасности в здании. Мы также сейчас готовим технический регламент о безопасности строительных материалов и изделий, куда также подгрузим полностью всю номенклатуру", - сказал замминистра.

Музыченко выразил надежду, что работа по своду правил в части пожарной безопасности, которая ведется совместно с МЧС, будет завершена в ближайшей перспективе. По его словам, это поможет окончательно снять вопросы по строительству объектов из дерева, в том числе многоэтажных - более трех этажей.

Осенью 2024 года сообщалось, что научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России завершил испытания устойчивости к огню многоэтажных деревянных домов из перекрестно-клееной древесины (CLT).