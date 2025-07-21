Аналитики ожидают восстановление рынка с 2026 года по мере снижения ключевой ставки Банка России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки может снизиться в России по итогам 2025 года в среднем на 20% - до 1-1,2 млн кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"По итогам 2025 года, по прогнозу ДОМ.РФ, выдача ипотеки снизится в среднем на 20% к уровню прошлого года и составит 1-1,2 млн кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля ипотеки с господдержкой сохранится на высоком уровне - 40-50% по количеству и 65-70% - по объему. Аналитики прогнозируют восстановление рынка с 2026 года по мере снижения рыночных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России.

С учетом оперативных макроэкономических данных, на заседании 25 июля ЦБ вероятнее всего снизит ключевую ставку более чем на 1 п. п., считают аналитики. На последнем заседании регулятор снизил ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых после длительного периода ее сохранения на уровне 21%. В то же время Центробанк указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.