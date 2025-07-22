Больше всего многоквартирных домов поставлено на учет в Новомосковском административном округе, отметил глава ведомства Игорь Майданов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 146 многоквартирных домов (МКД) оформлено на первичном рынке Москвы за январь-июнь 2025 года, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице со ссылкой на главу ведомства Игоря Майданова.

"В первом полугодии 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о постановке на кадастровый учет 146 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Майданов отметил, что общая площадь учтенных за шесть месяцев 2025 года многоквартирных домов (МКД) составила 6 млн кв. м, из которых 3,4 млн кв. м - жилая площадь. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было учтено 92 новостройки, число оформленных домов увеличилось в 1,6 раза, а их площадь выросла практически на треть с 4,55 млн кв. м годом ранее", - приводятся в сообщении его слова.

Больше всего многоквартирных домов - 28 - поставлено на учет в Новомосковском административном округе (АО). За ним следуют Южный и Западный административные округа - по 18 МКД в каждом, Северо-Восточный и Северо-Западный административные округа - по 15 МКД соответственно. Далее идут: Юго-восточный АО - 12 домов, Восточный АО - 11, Троицкий АО - 10, Северный АО - 9, Юго-западный АО - 6 и Центральный АО - 4.