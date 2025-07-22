Сумма кредита для реставрации зданий "Комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" и "Мельницы Дегтярева" в Нижнем Новгороде составила 645,62 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выдал первый кредит по программе восстановления объектов культурного наследия (ОКН), на эти цели Нижнему Новгороду выделено 645,62 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Банк ДОМ.РФ первым из кредиторов программы восстановления объектов культурного наследия выдал кредит по единой льготной ставке 9% федеральному девелоперу Glorax. Сумма кредита составила 645,62 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства будут направлены на реставрацию зданий "Комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" и "Мельница Дегтярева". Объекты культурного наследия расположены в Нижнем Новгороде и после реконструкции станут частью строящегося жилого комплекса.

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил к 2030 году привести в порядок не менее 1 тыс. объектов культурного наследия. ДОМ.РФ выступает оператором этой программы. К участию привлекаются все субъекты РФ.