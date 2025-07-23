Аналитики федерального портала "Мир квартир" отметили, что в среднем по РФ стоимость аренды маленьких квартир за полгода почти не изменилась

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Москва вошла в список городов с подешевевшей арендой студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м. Самая значительная динамика падения ставок зафиксирована в Новокузнецке, Твери и Владивостоке, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"В Москве квартиры до 32 кв. м подешевели на 1,7%, до 52 782 рублей в месяц, в Московской области - на 1,4%, до 32 906 рублей в месяц. Наибольшее падение ставок отмечено в Новокузнецке (-15,2%), Твери (-13,5%), Владивостоке (-10%), Улан-Удэ (-8,8%) и Барнауле (-8,7%)", - говорится в материалах.

Также в первой десятке городов по динамике падения ставок на аренду студий и небольших однушек по результатам первого полугодия оказались Грозный (-8,1%), Кемерово (-8,1%), Мурманск (-7,6%), Смоленск (-7,2%) и Нижний Тагил (-7,1%). В целом съемные малогабаритные квартиры подешевели в 37 из 70 исследованных городах.

По данным аналитиков, самый динамичный рост ставок зафиксирован в Сочи (+25,7%), Курске (+17,8%), Калининграде (+17,3%), Саратове (+15%), Севастополе (+14,8%), Махачкале (+14,4%), Орле (+11%), Астрахани (+8,9%), Чебоксарах (+8,5%) и Воронеже (+5,4%). В Санкт-Петербурге малогабаритные квартиры подорожали на 4,7%, до 33,9 тыс. рублей в месяц.

В среднем по РФ стоимость аренды маленьких квартир за полгода почти не изменилась (-0,1%) и составляет почти 23 тыс. рублей в месяц.