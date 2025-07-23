Документ был подготовлен для реализации постановления Конституционного суда, ранее рассматривавшего жалобу по этому вопросу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в случаях изъятия земельного участка должен защитить жильцов, отказавшихся от участия в приватизации.

Документ был подготовлен для реализации постановления Конституционного суда, ранее рассматривавшего жалобу по этому вопросу.

Речь идет о случаях, когда помещение было приватизировано кем-то из граждан, но бывший член его семьи не принимал участия в приватизации, хотя имел равное право пользоваться помещением. В ситуации, когда земельный участок из-под частного или многоквартирного дома изымается для государственных или муниципальных нужд, такой член семьи наделяется правом вне очереди получить жилье из муниципального фонда в пользование по договору социального найма. Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс.

Чтобы претендовать на помещение, человек не должен обладать другим пригодным жильем. Чтобы реализовать это право, нужно обратиться в госорганы в срок, пока действует решение об изъятии земельного участка. Авторы инициативы ожидают, что мера позволит обеспечить "надлежащие гарантии защиты жилищных прав".

Кроме того, вместо предоставления жилья "может быть выплачено денежное возмещение". Это делается с письменного согласия самого нанимателя и членов его семьи, в том числе временно отсутствующих. Возможность получить денежную компенсацию вместо жилья по соцнайму вводится и для тех, кого выселяют в связи со сносом дома.

Положения о денежной компенсации вступают в силу со дня опубликования закона, остальные - с 1 сентября 2025 года.