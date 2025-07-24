В июне объемы выдачи ипотеки достигли пика в 45 тыс. сделок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ипотечный рынок жилья в РФ начал восстанавливаться после падения во второй половине 2024 года: с января 2025 года объемы выдач ипотеки увеличивались ежемесячно, достигнув пика в июне - 45 тыс. сделок. Об этом рассказал директор департамента "Домклик" Сбера Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Тюмени.

"После падения активности во второй половине 2024 года - из-за сокращения программ с господдержкой, особенно по ИЖС, и роста ключевой ставки - с февраля 2025 года рынок начал уверенно восстанавливаться. С января 2025 года объемы выдач стабильно увеличивались каждый месяц и достигли пика в июне - 45 тыс. сделок, или 200 млрд рублей, что говорит о продолжающейся адаптации ипотечного рынка к изменившимся условиям. Это особенно заметно при сравнении показателей за первое полугодие 2025 года с аналогичным периодом 2024 года", - сказал он.

По словам Лейпи, с начала этого года ставки по рыночной ипотеке снизились на 5 п.п. На новостройки за первое полугодие этого года пришлось более 70% от общего объема выдач ипотек, более 85% от всех выдач - по "Семейной ипотеке". Объемы выдач на вторичном рынке выросли более чем в пять раз по сравнению с январем, а по загородной недвижимости - в три раза.

После роста в июне - июле 2024 года на 3% цены на новостройки перешли к стабилизации, но с небольшим ростом - в среднем +0,5% месяц к месяцу, рассказал Лейпи. В Уральском федеральном округе динамика в целом повторяет общероссийский тренд, но цены снизились в феврале-марте этого года на 0,7% и с тех пор не растут. В Москве в июне-июле 2024 года цены росли на 7,3% по сравнению со средним показателем по стране в 3%, а в июне 2025 года цена за "квадрат" увеличилась на 1,7% против 1% в среднем по России.