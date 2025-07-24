Почти треть объемов обеспечивают федеральные застройщики, сообщили в пресс-службе ДОМ.PФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Портфель жилищного строительства во Владивостоке за последние шесть лет увеличился более чем в три раза, до 2,4 млн кв. м. Почти треть объемов обеспечивают федеральные застройщики, включая компанию "ДОМ.РФ девелопмент", сообщили в пресс-службе ДОМ.PФ.

"Портфель жилищного строительства в краевом центре за последние шесть лет увеличился более чем в три раза и составил на начало июля 2025 года более 2,4 млн кв. м. При этом, 30% этих площадей составляет жилье, которое строится федеральными компаниями", - отмечается в сообщении со ссылкой на руководителя управления реализации недвижимости компании "ДОМ.РФ девелопмент" (входит в группу ДОМ.РФ) Александра Баландина.

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, цены на новостройки в Приморье с 2021 года выросли на 55% (в среднем по стране - на 79%), продажи квартир во Владивостоке в январе-мае 2025 года уменьшились на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, тогда как в целом по России - на 16%.

"Избыток предложения на рынке жилья и замедление темпов его ввода - общая тенденция. Среди ключевых причин - сворачивание программ массовой льготной ипотеки и высокие ставки по кредитам. При этом, "Дальневосточная ипотека", оператором которой является ДОМ.РФ, продолжает оставаться одним из драйверов рынка", - рассказал Баландин на конференции "PRO недвижимость".

Отмечается, что с 2008 года госкомпания вовлекла в оборот в Приморском крае около 1,4 тыс. га земли. Большая часть этих площадей пойдет под передачу инвесторам через аукционы для реализации жилищных и других проектов. При участии ДОМ.РФ с 2021 года в регионе построено около 919 тыс. кв. м жилья. Из них около 463 тыс. кв. м возвели на землях, переданных застройщикам через торги, более 408 тыс. кв. м - с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ.