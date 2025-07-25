МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России рассматривает прозвучавшую ранее идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом", - сказал он.
Ранее Госдума рекомендовала профильным министерствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей.