Госдума ранее рекомендовала профильным министерствам проработать вопрос введения такой ставки в зависимости от региона проживания и числа детей

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России рассматривает прозвучавшую ранее идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом", - сказал он.

Ранее Госдума рекомендовала профильным министерствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей.