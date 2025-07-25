В 2025 году предприятие нарастило поставки для Москвы, Красноярского края, Московской, Челябинской и Курской областей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 12,4 тыс. лифтов выпущено в России за первые шесть месяцев 2025 года, из которых порядка 28% или 3,5 тыс. выпустил Щербинский лифтостроительный завод (входит в группу ДОМ.РФ). Об этом говорится в сообщении госкомпании со ссылкой на данные Росстата.

"За январь-июль 2025 года в России выпущено 12,4 тыс. лифтов, из которых на долю Щербинского лифтостроительного завода пришлось порядка 28% или 3,5 тыс. в натуральном выражении, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство лифтов в России в первом полугодии 2025 года снизилось на 4%, тогда как в ЩЛЗ, напротив, показал рост на 1%, до 3,5 тыс. лифтов" - говорится в сообщении.

Щербинский лифтостроительный завод в 2024 году выпустил 7,2 тыс. лифтов, что на 9% больше, чем годом ранее. Продукция завода тогда поставлялась в 65 регионов России, больше всего поставок было совершено в Москву и Подмосковье, Нижегородскую и Ленинградскую области, Республику Башкортостан. В этом году предприятие нарастило поставки для Москвы, Красноярского края, Московской, Челябинской и Курской областей.

"За последний год предприятие не только увеличило поставки лифтов для региональных фондов капитального ремонта, но и укрепило позиции в бизнес-сегменте нового жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЩЛЗ Валентина Чернобаева.