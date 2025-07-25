Наибольший объем жилья благодаря инфраструктурным проектам за счет бюджетных кредитов ввели в эксплуатацию в Республике Татарстан, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Благодаря программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России ввели в эксплуатацию около 31,4 млн кв. м жилья и привлекли в экономику порядка 3,4 трлн руб. частных инвестиций. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Действенными инструментами в решении задач по улучшению качества жизни россиян стали инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты (СКК). <...> Только благодаря проектам ИБК за время их действия с 2022 года удалось ввести в эксплуатацию порядка 28,8 млн кв. м жилья, создать 155,3 тыс. рабочих мест и привлечь в экономику 3,15 трлн рублей внебюджетных средств. Кроме того, программа СКК простимулировала ввод еще 2,6 млн кв. м жилья и привлекла 230,6 млрд рублей частных инвестиций", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По его словам, по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" программа продолжается в виде казначейских инфраструктурных кредитов. Наибольший объем жилья благодаря инфраструктурным проектам за счет бюджетных кредитов ввели в эксплуатацию в Республике Татарстан - 4,4 млн кв. м, Санкт-Петербурге - 3,3 млн кв. м, Подмосковье - 2,6 млн кв. м, Свердловской области - 2,5 млн кв. м и в Москве - 1,3 млн кв. м.

Программы ИБК и СКК курирует Минстрой России, оператором является ППК "Фонд развития территорий". Кредиты выдаются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет.

Продолжается прием заявок от регионов на финансирование проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. В основном регионы планируют направить средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, реализацию проектов социальной, дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры.