На рынке был перегрев, отметила глава регулятора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ипотека в дальнейшем вряд ли будет расти темпами последних двух лет, на рынке был перегрев. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Вернется ли это (ставки по ипотеке - прим. ТАСС) к темпам последних полутора - двух лет? Не думаю, потому что в последние полтора - два года рост ипотечного кредита был чересчур высоким, это был просто перегрев рынка. Что приводило к тому, что цены на жилье росли очень быстрыми темпами", - сказала она.

Глава регулятора отметила, что во многих регионах доступность жилья не увеличилась, а уменьшилась. "Потому что людям приходилось брать гораздо более большие кредиты, даже пусть по низким ставкам, потому что стоимость квадратных метров возрастала. Сбалансированная динамика ипотечного кредита - это, скорее, вот как раз темпы 2017-2019 года, лучше ориентироваться на них", - сказала Набиуллина.