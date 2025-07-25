Набиуллина: обсуждать ставки по семейной ипотеке надо в рамках действующих объемов

Глава ЦБ отметила, что расширение льготных программ приведет к высоким ставкам по другим рыночным программам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обсуждение дифференциации ставок по семейной ипотеке может быть лишь в рамках действующих объемов программы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания директоров регулятора.

"Это компетенция правительства, мы не участвовали в последних обсуждениях, о каких параметрах дифференциации идет речь я пока не знаю. Но в принципе, настройки программы и учет большей адресности с точки зрения семейной политики, региональной дифференциации - это возможно. Но, на наш взгляд, это должно происходить в рамках существующего объема льготных программ", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что расширение льготных программ приведет к высоким ставкам по другим рыночным программам.