По словам гендиректора РАСК, она должна быть на уровне 7-9%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российская семья со средним доходом может позволить себе взять рыночную ипотеку, если ставка ЦБ будет на уровне 7-9% - то есть примерно вдвое меньше текущей. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

"Если взять в среднем, то для комфортного обслуживания ипотеки, нужно, чтобы ежемесячные платежи не превышали 30-40% от дохода. Учитывая средние показатели заработных плат, такое достигается при ипотечных ставках на уровне 10-12%, а значит ключевой - на уровне 7-9%. Соответственно, необходимо, чтобы ключевая ставка была примерно в два раза ниже текущей", - сказал собеседник агентства.

В частности, по словам эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, в Москве комфортная для выплаты ипотеки ставка начинается от 13%. Он уточнил, что согласно приказу Минстроя России о цене общей площади на третий квартал 2025 года, квадратный метр жилья в столице стоит 198,5 тыс. рублей. "Получается, квартира площадью 54 кв. м обойдется в 10,7 млн руб. минус первый взнос 20% (2,14 млн рублей). На семью из трех человек при двух работающих взрослых чистый доход должен составлять 313 тыс. рублей для выплаты ипотеки за 20 лет. Если брать надежный подход по рискам, на кредит можно тратить не более 35% чистого дохода. В результате, комфортная для выплаты ипотеки в столице ставка начинается от 14%, а лучше, 13% - потребуется доход от 304 тыс. руб. при платеже 106,5 тыс. руб./мес.", - подсчитал Гордейко для ТАСС.

О восстановлении спроса на ипотеку в России и, соответственно, на жилье можно будет говорить, когда ключевая ставка уйдет на уровень ниже 15%, полагают в ДОМ.РФ. "По нашим оценкам, значительное смягчение денежно-кредитной политики мы увидим в первом квартале следующего года. Вместе с этим произойдет и ренессанс рынка жилищного строительства", - прогнозируют в госкомпании.

Банк России ранее на заседании 25 июля второй раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз - на 2 процентных пункта (п. п.) - до 18%, ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов - до 20%. После снижения ключевой ставки обычно следует уменьшение ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью кредитования. В Центробанке отмечали, что дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.