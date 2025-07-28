По данным Росреестра, среди регионов Дальнего Востока по количеству оформленных льготных ипотек лидируют Якутия, Приморский край и Бурятия

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 131,3 тыс. ипотек зарегистрировано с момента реализации программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" по 18 июля 2025 года. Об этом сообщили в Росреестре со ссылкой на промежуточные итоги реализации программы.

"За более чем 5,5 лет реализации программы в регионах Дальнего Востока мы зарегистрировали 118 546 ипотек, а с начала действия "Арктической ипотеки" - 12 744. По сравнению с мартом этого года показатели выросли на 7,3% и 32,3% соответственно (по состоянию на первый квартал 2025 года было зарегистрировано 110 437 и 9 633 ипотек - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Татьяны Громовой.

Среди регионов Дальнего Востока по количеству оформленных льготных ипотек лидируют Якутия - 28,8 тыс. договоров, Приморский край - 24,9 тыс. и Республика Бурятия - 18,1 тыс. В регионах Арктики чаще всего такие сделки оформляли в Красноярском крае - 5,2 тыс. ипотек, Архангельской области и Ненецком автономном округе - по 4,9 тыс. ипотек, а также в Ямало-Ненецком автономном округе - 1,3 тыс.

"Дальневосточная ипотека" была запущена в декабре 2019 года, "Арктическая ипотека" - в декабре 2023 года. С 2025 года программа носит название "Дальневосточная и арктическая ипотека". Изначально она позволяла получить ипотечный кредит на первичное жилье в ДФО и Арктике по льготной ставке не более 2% годовых до 2030 года. С 2025 года по "Арктической ипотеке" в отдельных населенных пунктах можно приобретать вторичное жилье у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Созданы специальные условия для Магаданской области и Чукотки, где на всей территории можно купить вторичное жилье.